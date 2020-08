Zoneterapi og akut smertelindring på Jenlebakken

Med base på Jenlebakken i Skørping sprang Benedikte Öster ud som nyuddannet zoneterapeut tilbage i februar måned i år.

Med det samme var der travlhed, men så kom coronakrisen, og lagde en dæmper på det hele.

nu er imidlertid godt gang i behandlingerne igen, og klinikkens repertoire er blevet udvidet med en særlig akupunkturform til akut smertelindring.

Benedikte Öster er oprindeligt uddannet tandklinikassistent. De seneste år har hun dog arbejdet hos serviceafdelingen på Aalborg Sygehus, hvor hun er tre dage om ugen. Sideløbende med sit arbejde har hun de seneste år uddannet sig til zoneterapeut, hvor hun blev færdig sidste år.

- Jeg har altid elsket at arbejde med mennesker og interesseret mig for kroppen, der er meget spændende og har en fantastisk evne til at helbrede sig selv, hvis man hjælper den lidt på vej. Jeg har også altid haft et holistisk menneskesyn.

- Det var det, der motiverede mig til at uddanne mig til zoneterapeut, og så har jeg brugt corona-perioden til også at dygtiggøre mig indenfor BMS-akupunktur.

- BMS står får ”Body Map System”, og den form for akupunktur har fokus på akut smertelindring, hvor mange opnår en smertereducering inden for ganske få minutter efter behandlingen er startet. Det kan eksempelvis være på en frossen skulder, tennisalbue, nakkesmerter, knæsmerter, iskias, hoftesmerter, hovedpine eller noget andet, hvor man gerne vil have omgående lindring, fortæller Benedikte Öster.

Drømmen er at leve af det

I privaten på Jenlebakken 3 i Skørping har Bendedikte Öster indrettet i rigtig hyggelig klinik.

- Jeg arbejder fortsat på Aalborg Sygehus tre dage om ugen, men har åbent i klinikken onsdag og torsdag samt efter aftale. Min drøm er at komme til at leve af det, men det er en rigtig god måde at starte på med to dage om ugen.

- Under mit uddannelsesforløb tilbød jeg elevbehandlinger til reduceret pris, men jeg åbnede sådan rigtig i starten af februar måned. Her fik jeg en fin start, men så kom coronaen og satte lidt en stopper for det hele. Men efter, at jeg er åbnet op igen, har der igen været fint travlt. Særligt med BMS-akupunktur, hvor det er fantastisk at opleve, at folk kommer med smerter og med det samme opnår en forbedring.

- Med hensyn til zoneterapien kommer mange af mine klienter med problemer som stress, astma, træthed og dårlig fordøjelse, ligesom jeg også behandler både børn og de alleryngste, altså babyer, der kæmper med blandt andet kolik eller forstoppelse, slutter Benedikte Öster – Skørpings nye zoneterapeut og BMS-akupunktør.