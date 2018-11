Voldsom brand i hus i Hjeds by

HJEDS: Der udbrød onsdag morgen brand i et ældre hus på Kirketerpvej 29 i Hjeds nord for Suldrup.

Alarmcentralen fik meldingen om branden klokken 9, og da politiet kom frem til stedet, var villaen overtændt, oplyser vagtchef Torben Larsen hos Nordjyllands Politi.

Parret i huset var allerede taget på arbejde fra morgenstunden, og deres halvvoksne datter var heller ikke hjemme, da branden opstod.

Det var derfor poltiet, der måtte ringe til dem og fortælle om branden.

Brandfolk kæmpede for at få slukket branden og måtte i den forbindelse fjerne adskillige af husets tagplader for at få bugt med ilden i loftsetagen.

Omkring klokken 13 var det lykkedes at slukke branden helt, og tilbage står et svært beskadiget hus i Hjeds.