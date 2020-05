VØB Music lukker, men der øves fortsat

ØSTER DOENSE: Efter 33 år som indehaver af VØB Music har Torben Pedersen, der bor i Øster Doense, valgt at lukke og slukke sin lille musik- og pladeselskabsvirksomhed.

Det betyder dog langtfra et farvel til musikken.

Siden Torben Pedersen købte sin første guitar for den nette sum af 85 kroner i en musikforretning i Aarhus, har musik spillet en betydelig rolle i hans liv.

Da Torben mødte Eva

Interessen kølnedes bestemt ikke af, at han som, at han som ung - på en spejderlejr omkring et lejrbål med en guitar i hånden - mødte Eva, der også havde en stor kærlighed til musik.

Eva blev senere hans hustru.

Inden det kom så vidt, flyttede det unge, musikglade kærestepar i 1974 til Hobroområdet - nærmere bestemt et skønt landsted lidt uden for Øster Doense, hvor de fortsat bor.

Dengang uden en krone på lommen, uden et job, uden at kende nogle - men med hinanden, masser af ungdommeligt livsmod og en fælles glæde ved musikken.

”Har I et job til os?”

Eva og Torben var begge uddannede pædagoger, og for at kunne betale terminen ringede de rundt til institutionerne i området for at høre, om der var et ledigt job.

Pædagoger og musikere

Det gav pote. Børnehaven i Jernbanegade i Hobro manglede lige nøjagtigt to pædagoger, og parret blev ansat.

Lige siden, indtil de blev pensionister for nogle år siden, har Eva og Torben arbejdet i den pædagogiske verden, herunder også et par år i Frederikshåb på Grønland i starten af firserne.

Et hit på lokalradioerne

Uanset, hvor de har været i livet eller befundet sig geografisk, har de altid haft musikken med sig.

Det gjaldt også, da pigerne Anja og Mia med et par års mellemrum kom til verden.

De fik så at sige dansk-, irsk-, skotsk- og amerikansk-folkemusik ind med modermælken.

Vi Øver Bare

I 1986 udgav familien deres første kassettebånd – dog kun til venner og bekendte. Båndet fik titlen ”Vi Øver Bare” – forkortet VØB.

Et navn, der har hængt ved lige siden.

Den første prøveudgivelse gav hurtigt mod på mere, og allerede året efter indspillede VØB ”Uj å’Cykle”, der blev et stort hit på lokalradioerne.

- Det betød, at vi var meget ude at spille, og i en lang periode tog vi vores piger med ud, når vi optrådte.

Derfor ændrede vi gruppens navn til Team VØB. Torben, Eva, Anja og Mia.

- Forbogstaverne i vores navne.

- Pigerne havde det lidt blandet med at spille sammen med os. Særligt når vi optrådte lokalt, kunne de godt synes, at det var lidt pinligt at spille sammen med deres far og mor, fortæller Eva Pedersen.

VØB Music i 1987

Udover pigerne har der i tidens løb også været andre medlemmer af VØB.

Besluttede at lave pladeselskab

Den stigende popularitet gav VØB mod på mere, og i håb om at et eksisterende pladeselskab ville stå for en ny udgivelse, blev der sendt prøver rundt til 20 pladeselskaber.

- Her ville fire af dem gerne udgive et kassettebånd med os, dog med den betingelse, at vi selv skulle købe 300 eksemplarer.

- Det var vi også indstillet på, indtil jeg lavede en beregning, der viste, at for den pris, vi skulle betale for de 300 bånd, kunne vi selv producere 1000 bånd.

- Derfor besluttede jeg at grundlægge musik- og pladeselskabet VØB Music, fortæller Torben Pedersen.

Det var i 1987.

Musikalske udgivelser lever et andet liv i dag

Sidenhen er det blevet til adskillige udgivelser af egen musik, både kassettebånd, lp’er og cd’er.

Samtidig fulgte også en række udgivelser for andre musikere, som VØB Music desuden har hjulpet med rådgivning, sparring, knowhow og markedsføring.

33 fantastiske år

- Det har været 33 fantastiske år med VØB Music, men jeg må også erkende, at musikalske udgivelser lever et helt andet liv i dag med streaming og andre muligheder for at få sin musik ud i verden, end hvad jeg kan tilbyde i VØB Music, fortæller Torben Pedersen.

- Derfor var det på tid til at lukke virksomheden, men musikken lever helt sikkert videre.

- Eva og jeg tager stadig ud og spiller som VØB-duo med folkemusik, og så dyrker vores piger også fortsat musikken.

- Anja er medlem af Vesthimmerlands Harmonika-orkester, og Mia har gjort musikken til sin levevej som medlem af både middelalderorkesteret Virelai, folkbandet Mallebrok samt duoen Mia Guldhammer & Morten Alfred Hoirup.

Duoen fremfører med spændende fortællinger og musik de gamle danske balladesange, anbefaler Torben Pedersen.

Så ja, VØB Music er lukket, men der øves fortsat videre.

Og musikken lever i bedste velgående i hele familien.