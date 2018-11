Vis os Nordjyllands bedste udsmykning

REBILD: Den mørke årstid er over os, men alle vegne har private borgere, foreninger og offentlige organisationer gjort sig umage med at lyse op og skabe liv og glæde.

Det vil NORDJYSKEs ugeaviser og Utzon Center gerne sætte pris på.

Derfor har vi udskrevet en konkurrence om Nordjyllands smukkeste udsmykning – og den sættes officielt i gang, når årets lysinstallation indvies på Utzon Center lørdag 1. december 15.30.

Juleinstallationen er designet af ADEPT i København. De er bl.a. kendt for at stå bag Vestre Fjordpark i Aalborg.

Kender du juletypen

Utzon Centers installation deltager ikke i konkurrencen.

Den skal ses som et eksempel på en udsmykning, der passer godt til et steds funktion og ånd, og som skaber trivsel.

Alle er velkomne, og man behøver ikke købe entre for at være med til indvielsen, men vil man se selve udstillingen, skal der betales entré. Der vil være mulighed for at købe æbleskiver, gløgg og kakao.

- Vi håber at se så mange som muligt – og vi håber på stor opbakning til konkurrencen, der samtidig er en hyldest til alle, der gør sig umage med at lyse op, siger Lasse Andersson, arkitekt, ph.d. og kreativ direktør i Utzon Center.

Han er også formand for den dommerkomite, der skal udvælge den smukkeste udsmykning i Nordjylland.

Dommerkomiteen tæller desuden Flemming Møldrup, livsstilsekspert fra ”Kender du typen”.

Bedømmelsen vil ske helt i den verdensberømte arkitekt Jørn Utzons ånd.

Dermed vil dommerkomitéen lægge vægt på, at udsmykningen passer ind i det omgivende landskabs historie, kultur og funktion.

- Udsmykning i et stort indkøbscenter skal noget andet end udsmykningen i en lille gågade - eller i forbindelse med et parcelhus i et hyggeligt villakvarter.

- For Jørn Utzon handlede det om at sætte mennesker, oplevelser og trivsel i centrum og om, at arkitektur og design skal underbygge et områdes funktion, kultur og øvrige landskab, siger Lasse Andersson.

Alle kan deltage i konkurrencen, og en privat villa har akkurat samme mulighed for at vinde som et stort indkøbscenter, da kriterierne går på mere og andet end kvantum.

Udsmykningen skal dog kunne ses fra et offentligt tilgængeligt sted.

I kan indstille præcis det, I finder udtryksfuldt, ved at sende nogle få ord om udsmykningen og dens placering samt vedhæfte et billede.

Sidste chance for at indstille er 31. december, når rådhusklokkerne falder i slag ved midnat.

Din ugeavis har mulighed for løbende at offentliggøre indstillingerne, som naturligvis fremsendes til dommerkomiteen, som udvælger fem finalister, som du har mulighed for at stemme på.

For at deltage skal du indsende et foto af juleudsmykning til rold.tekst@nordjyske.dk med søgeordet: Lys i mørket

Vinderen bliver offentliggjort 15. januar 2019 og vil modtage en statuette og æren ved en ceremoni på Utzon Center.