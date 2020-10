Vind 10.000 kr. ved at udfylde spørgeskema

Hvor aktive er de egentlige - borgerne i Rebild Kommune.

Det skal en ny undersøgelse nu være med til at give et klarere billede af.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med forskere på Syddansk Universitet, og blandt de lokale borgere, der vælger at deltage i undersøgelsen, trækkes der i sidste ende lod om en skattefri præmie på 10.000 kroner.

- Vi har i vores kommune generelt rigtig fine muligheder for at være fysisk aktive, og vi kan altid bruge mere viden om, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu bedre forhold for vores borgere.

- Skal vi prioritere skovene og de grønne områder på en anden måde, måske med toiletter og bænke? Hvordan kan idrætshallerne blive brugt af flere? Og er der eventuelt noget helt tredje, vi kan gøre, for at flere kommer i gang? Det håber vi at få nogle svar på gennem undersøgelsen, siger borgmester Leon Sebbelin.

Formand for sundhedsudvalget, Lene Schmidt Aalestrup, supplerer:

- Nogle bevæger sig primært for sundhedens skyld, andre for velværets eller for det sociale samværs skyld. Men der er også mange, der ikke bevæger kroppen ret meget, og forskningen peger på, at det har en negativ påvirkning på vores livskvalitet.

- Derfor er den her viden vigtig, for at vi kan lave endnu bedre og målrettede indsatser for at styrke folkesundheden lokalt i kommunen, siger hun.

Også formand for kultur- og fritidsudvalget i Rebild, Gert Fischer, opfordrer kraftigt kommunens borgere til at give deres besyv med i undersøgelsen.

- Det stærke kultur- og foreningsliv, vi har i Rebild Kommune, er allerede med til at fremme værdifulde fællesskaber og styrke den fysiske og mentale sundhed hos mange borgere.

- Men vi tror på, at vi kan få endnu flere med ved at styrke tilbuddene og formidlingen af dem på baggrund af den indsigt, vi får igennem den her undersøgelse, erklærer han.

Cirka hver tiende borger i kommunen over 15 år kan inden længe se frem til at modtage et spørgeskema i deres e-Boks fra projektet ”Danmark i Bevægelse”.

Og i alt kommer undersøgelsen på landsplan til at omfatte omkring 400.000 danskere.

Dermed er der tale om den hidtil største nationale måling af danskernes bevægelsesvaner.

Undersøgelsen kobler oplysninger om bevægelsesvaner, adfærd og motiver sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune, fx cykelstier, idrætsanlæg og grønne områder.

På den måde opstår der et Danmarkskort over potentialet for at få flere i gang med at være mere fysisk aktive, og forskningsprojektet bliver dermed et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser i hver enkelt kommune, når der skal skabes et ”Danmark i Bevægelse”, forventes dét.

Projektet løber fra 2019-22 og udføres af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, med professor Bjarne Ibsen i spidsen.

Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr.