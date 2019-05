Villa i Støvring rippet for dyre designermøbler

STØVRING: Fra en villa på Vester Allé i Støvring blev der i weekenden stjålet designermøbler for flere hundrede tusinde kroner. De ubudne gæster er stukket af med Arne Jacobsens ”Ægget, en ”Koglen” loftslampe, seks Arne Jacobsen 7’er stole og et B&O TV. Ejerens hvide Ford S-max blev også stjålet med rette nøgle. Den har registreringsnummer BT 72 639. Værdien af det stjålne er ikke opgjort, men politiet vurderer, at alene designermøblerne beløber sig til flere hundrede tusinde.