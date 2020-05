Vildmosecenter er i knæ og beder om donationer

DOKKEDAL: Foråret plejer at være fyldt med glade gæster og naturbrugere på Lille Vildmosecentret, men den herskende corona-krise har sat en stopper for alt det som ’plejer at være’. Ligesom de zoologiske haver, dyreparker og akvarier er Lille Vildmosecentret hårdt ramt på økonomien.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra centret.

- Grundlaget for vores eksistens er blevet fjernet, og den seneste udmelding fra myndighederne giver ikke just smilet tilbage på læberne, meddeler de.

I øjeblikket lyder meldingen, at Lille Vildmosecentret kan åbne som en del af fase 3, hvilket bliver den 8. juni. Det betyder også, at alle formidlingsaktiviteter i maj og starten af juni måned er aflyst som følge.

- Hvis vi kunne have åbnet til 16. maj som planlagt, havde det lige kunne gå, men den nyeste udmelding fra myndighederne er meget bekymrende, og vi står over for meget dystre fremtidsudsigter, udtaler direktør Bo Gregersen.

Lille Vildmosecentret har til formål at formidle om natur og kultur i og omkring Lille Vildmose. Centret er en erhvervsdrivende fond, der hverken kan eller har til formål at opbygge et overskud og en stor egenkapital.

- Vi er meget taknemmelige for de økonomiske hjælpepakker, som er kommet, og uden dem var vi lukningstruede, siger Bo Gregersen.

- Hjælpepakkerne vil sikre 80 % af centrets økonomi, men hvad med de sidste tyve?, spørger direktøren.

Lille Vildmosecentret beder derfor de lokale naturbrugere om hjælp og opfordrer til at donere penge via Mobile Pay 87614 og hermed sikre centrets fremtid.

På Lille Vildmosecentrets hjemmeside og sociale medier kan gæster løbende holde sig opdateret.

- Når centret åbner, bliver det ikke, som det plejer. Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer, og gæsterne vil opleve flere forskellige tiltag, der skal sørge for, at vi kan passe godt på hinanden. Vi er i fuld gang med at indrette centret med bl.a. spritdispensere, plexiglasplader ved kasserne og afstandsmarkører. Alle gæster opfordres desuden til at betale med kreditkort eller MobilePay, slutter Bo Gregersen.