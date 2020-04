Vil du være en del af musisk talentklasse

MARIAGERFJORD: Unge musiktalenter mellem 10 og 20 år kan nu søge om optagelse i Mariagerfjord Kulturskoles talentklasse - et musikalsk forløb for ambitiøse elever.

Det spændende forløb på kulturskolen henvender sig til elever, der har ambitioner inden for musikkens verden, og indtil 8. maj kan du tilmelde sig optagelsesprøven til forløbets hovedtalentprogram - talentklassen.

Bæredygtig talentudvikling

Musik-talentforløb er dig, der har lyst til at udforske din musikalske fremtid.

Hele musik-talentforløbet omfatter tre niveauer, som giver dig en bæredygtig talentudvikling, og der tilbydes både en klassisk og rytmisk linje.

Målet er at videreudvikle dit musikalske talent og eventuelt at forberede dig til optagelse på musikalsk grundkursus (mgk) eller videregående musikuddannelser.

I aspirantklassen, som er for unge i alderen 10-13 år, forbereder nuværende kulturskoleelever sig på at blive optaget optagelse i selve hovedforløbet i talentprogrammet - talentklassen.

Talentklassen optager både nuværende kulturskoleelever samt andre unge talenter i alderen 13-20 år.

Netop nu kan du tilmelde dig optagelsesprøven til talentklassen, og alle kan søge om optagelse. Også jer, der ikke har gået i aspirantklassen.

Toårigt forløb

Når elever har gennemført talentklassen, har de mulighed for at blive en del af Talent +.

Her fokuseres der i endnu højere grad på elevens faglige og kunstneriske færdigheder i samarbejde med videregående musikfaglige uddannelsesinstitutioner.

Talentklassen, som udgør hovedforløbet i talentprogrammet, er et toårigt forløb for elever i alderen 13-20 år.

Her modtager du undervisning i dit hovedinstrument, i teori og hørelære, klaver, musikteknologi, sammenspil samt sang, spil og bevægelse.

Under talentforløbet får du som elev mulighed for at afklare dit eget potentiale og eventuelt opnå et resultat, der giver optagelse på musikalsk grundskole eller en videregående uddannelse inden for musikområdet.

Som udøverende musiker

Flere af de tidligere talentelever indtager i dag en position som udøvende musiker på professionelt niveau.

- I en årrække har eleverne i musiktalentklassen på Mariagerfjord Kulturskole bevist deres kunnen ved optagelse på blandt andet musikalsk grundkursus, fremhæver souschef ved Mariagerfjord Kulturskole, Ask Andreassen.

- Mgk udgør et forstudie til musikkonservatoriet, som eleverne igennem deres tid i talentklassen kan forberede sig til.

Vores dygtige undervisere er helt opmærksomme på, hvad der kræves for, at eleven kommer det sidste stykke vej til en karriere inden for musikkens verden, uddyber Ask Andreassen.

- Men det er også gennem mødet med de andre talenter i talentklassen, at eleverne vokser og gror.

En stærk social ramme

- Musikken bliver en del af en stærk social ramme, som er både sjov, rummelig og dannende, anbefaler Ask Andreassen.

For at blive optaget i selve talentklassen skal du som nævnt bestå en optagelsesprøve.

Den prøve er åben for tilmelding indtil 8. maj, og du kan læse mere og tilmelde dig på Mariagerfjord Kulturskoles hjemmeside www.mariagerfjordkulturskole.dk.

Tilmelding til kulturskolens mange øvrige tilbud for elever i alle aldre og på alle niveauer forlænges i øvrigt som følge af coronakrisen.

På hjemmesiden kan du melde dig til helt frem til sommerferien - men efter først til mølle princippet.