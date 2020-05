Vil du skabe bedre adgang til din natur?

HIMMERLAND: Har du en god idé til et projekt, som kan skabe bedre adgang til naturen?

Så skal du ret snart få sendt en ansøgning til Naturstyrelsen.

Herfra gives tilskud fra ”Udlodningsmidler til Friluftsliv” til projekter, der skaber bedre adgang til naturen.

Men ansøgningsfristen udløber fredag 15. maj.

Friluftsrådet ønsker at fremme adgangen til naturområder til vands og på land, som i dag er svært tilgængelige for hele eller dele af befolkningen.

Ud at opleve

Derfor: Har du en god idé til et projekt, som kan skabe bedre adgang til naturen?

Det være sig områder, som i dag er utilgængelige for befolkninger.

Eller hvor fysiske ændringer gør det muligt for eksempelvis borgere med funktionsnedsættelser at komme ud og nyde et stykke natur.

- Hvis befolkningen skal have et nært forhold til naturen og få lyst til at passe på den, så er det også helt afgørende, at vi kan komme ud i den og opleve alle de fantastiske ting, man kan derude, anfører direktør for Friluftsrådet Jan Ejlsted.

- Desværre er adgangen til naturen langt fra noget, vi kan tage for givet, beklager han.

Der kan søges fra 20.000 til 200.000 kroner - i visse tilfælde over en million kroner.

Tjek ind friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter og sondér mulighederne.

Men skynd dig. Ansøgningsfristen er jo 15. maj.