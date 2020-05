Vi vil fællesskaberne

KOMMUNEN: Hvis man gik og troede, at coronakrisen havde lagt en dæmper på danskernes lyst til at samles i aktive nære fællesskaber, så kan man godt tro om igen.

Ved første ansøgningsrunde har 214 småbyer søgt om at få del i de 60 millioner som Nordea-Fonden har sat på højkant for at fremme det gode liv i mindre bysamfund.

Og Nordea-fonden er imponeret over, at næsten hver sjette bysamfund med under 5.000 indbyggere har sendt en ansøgning. - Er der én ting, der står klart i forbindelse med denne krise, så er det, at danskerne vil fællesskabet, siger Henrik Lehmann Andersen, der er direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

- Det er lykkedes i småbyerne at samle kræfterne hver for sig på trods af omstændighederne og bidrage med en mangfoldig buket af idéer til, hvordan vi kan mødes og være sammen om nye aktiviteter, tilføjer han.

I alt har Nordea-fonden modtaget 231 ansøgninger, og en af de helt store trends blandt de 231 forslag er ønsket om at skabe udendørs fællesrum.

Det handler om shelters, bålpladser, byrum, aktivitetspladser og egentlige lokale forsamlingspladser.

En anden tendens peger i retning mod opgraderinger og udvidelser af eksisterende rum i byen som f.eks. multihuse, forsamlingshuse og skoler som hjemsted for lokale fællesaktiviteter.

Om det er coronakrisen, der har inspireret til udendørs motion, vides ikke.

Men en tredje tydelig tendens er ønsket om at etablere mulighed for padeltennis, petanque, kajak og fitness.

Desuden er legepladser og forsamlingshuse godt repræsenteret blandt forslagene.

Forslagene er strømmet ind fra hele landet og 14 af de 50 nordjyske projekter ligger Himmerland uden for Aalborg Kommune.

I Mariagerfjord Kommune finder vi de fleste projekter - nemlig hele 9 - fordelt over byerne Arden, Hadsund, Hobro, Mariager, Nr. Onsild, Sem, Valsgård, Vive og Øster Hurup.

I Vesthimmerlands Kommune er der tre projekter fordelt over byerne Løgstør, Gedsted og Testrup.

I Rebild Kommune finder vi de sidste to projekter fordelt på byerne Haverslev og Nørager.

Der kan søges fra 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt og alle bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kan søge.