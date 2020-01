Veteraner - med vægt på græsmaskiner

VESTHIMMERLAND: Har du et godt øje til veterantraktorer - og i særdeleshed græsmaskiner?

Så læg vejen forbi Messecenter Vesthimmerland i weekenden 25. og 26. januar - begge dage fra klokken 10 til 16.

Her byder Veteran Traktor Udstilling sig til for 11. gang, og sædvanen tro sker det i samarbejde med Motor og Traktor Klubben ”Jylland” s Region Himmerland.

Et træf, der ud over mange lokale besøgende blevet et traditionelt mødested for veterantraktor entusiaster fra hele landet.

Intet mindre end 5000 kvadratmeter eller en lille tønde land breder udstillingen sig over.

Men arrangørerne tager skam også begge centerets store udstillingshaller i anvendelse.

Fyldt til bristepunktet

Og begge meldes fyldt til bristepunktet.

Dette års veterantraktor udstilling har græsmaskiner som tema.

I mange hundrede år var fremstilling af hø den eneste måde at konservere græs på, men med industrialiseringen kom der nye metoder ind over.

Her i landet tog brugen af græsmaskiner fart i 1960’erne, hvor landmændene begyndte at ensilere græsset i stakke og gastætte siloer.

I Aars etablerede Thomas Børresen grønpillefabrikken på Birkevej.

Alle disse metoder krævede maskiner, der kan findele græsset, så det kan presses sammen.

Røst fra grøntpillefabrikken

På udstillingen finder du enlang række af disse maskiner fra blandt andre Taarup og JF Fabrikkerne og en selvkørende Dronningborg snitter - mage til dem, grønpillefabrikken i Aars brugte.

Netop fra grøntpillefabrikken dukker tidligere driftsleder Michael Nørgaard op og holder åbningstalen lørdag klokken 11.

Disse maskiner krævede mange hestekræfter, og på udstillingen kan du studere del af de første store sekscylindrede traktormodeller fra den tid.

Men der er selvfølgelig også masser af andre spændende veterantraktorer.

Stumpemarked

Stumpemarkedet byder på alt fra gamle rustne plovskær til helt nye dele til traktorer og maskiner, modeltraktorer, legetøj, graverede glas, og masser af bøger og manualer til og om veterantraktorer.

Der er stande på udstillingen som fortæller om andre foreninger og museer bl.a. ”Levende Landsby Vesterbølle” og Herregården ”Hessel”.

Der køres med fjernstyrede traktorer, og de yngre gæster finder deres egen legeplads.