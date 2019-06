Venstre i Himmerland fejrer valget

AARS: Venstres Himmerlandskreds ønsker at fejre Marie Bjerres flotte valg og sige tak for den store støtte og frivillige indsats som ligger til grund for valgresultatet.

Det sker ved en uformel reception onsdag 26. juni på Kimber Kroen i Aars, hvor der bliver mulighed for at de 4.542 personer som stemte på Marie Bjerre i Himmerland at ønske hende tillykke.

Venstre i Himmerland ønsker ved samme lejlighed at takke for den store personlige støtte, der blev ydet og sige tak til de mange frivillige som har været involveret i valgkampen.

Alle er velkomne til at hilse på Venstre i Himmerlands folketingsmedlem.

- Der med stor glæde og ydmyghed, at kredsbestyrelsens arbejde resulterede i repræsentation i folketinget. Det har kredsen ikke været siden 2011, udtaler bestyrelsesformand Thorkild Bækkelund der sammen med næstformand Peder Møller Lauridsen slutter sit arbejde og nu giver stafetten videre til nye kræfter hos Venstre i Himmerlandskredsen.