Venskabsby på besøg

STØVRING: Forleden ankom 21 glade borgere fra Rebild kommunes venskabsby Gelenau til Himmerland.

De blev modtaget på rådhuset i Støvring af bestyrelsen for venskabssamarbejdet, og Gert Fischer holdt en velkomsttale, hvorefter der var lidt lækkert tapas.

Lørdag startede med et besøg på Ådalscenteret/ Demensplejehjemmet, hvor leder Gerda Holm Christensen gav en rundvisning og oplæg om plejehjemmet. Det var særdeles spændende for gæsterne, idet der ikke findes et demensplejehjem i Gelenau.

Derefter gik turen til Lindholm høje og besøg i museet. Eftermiddagen blev brugt til rundvisning i Rebild Kommune, bl.a. en tur til Ravnkilden og kaffe ved St. Økssø. Gæsterne ville gerne til vandet og turen gik derefter til Ø. Hurup, hvor de fleste fik dyppet tæerne og mange fik samlet muslingeskaller og flotte sten, som skulle med hjem til Gelenau.

Om søndagen havde gæsterne ønsket at komme en tur til Skagen. Undervejs blev der mulighed for et kik på Palmestranden i Frederikshavn og i Skagen blev Grenen besøgt på gåben. >>> Der blev spist Frokost på havnen og efter et par timer på egen hånd i Skagen, fortsatte turen til vandremilen.

Efter hjemkomsten til Støvring søndag aften, gik turen til bålhytten i Rebild bakker, hvor Sirenerne gav en meget flot og smuk gymnastikopvisning. Rebild Spillemændene leverede musikken inden grillmiddagen. Trætte og glade efter to oplevelsesrige dage tog gæsterne afsted med bus mod Gelenau mandag morgen.