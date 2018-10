Vellykket kor-stævne på Mariagerfjord Gymnasium

HOBRO: Det blev en super god aften i særklasse med 5 sangkor som favnede virkelig bredt med et lækkert repertoire lige fra spændende korsatser af kendte salmer, evergreens, højskolesange til Gospel.

Aftenens program på Mariagerfjord Gymnasium var delt i 2 afdelinger og deltagerne var først Hobro Bykor under ledelse af John Pilkington, Mariagerfjord Kammerkor med dirigent Anders Olesen i spidsen og værtskoret Onsild sangkor under ledelse af Dorte Rask Laursen. Efter kaffepausen lagde Hadsund koret ud med korleder Steffen Bach ved flyglet. Det sidste kor i rækken til at vise deres dygtige kunden var gæstekoret Arosia fra Aars under ledelse af Kim Bernt, der er godt kendt i Hobro som indehaver af Ottos Musik.

Ind imellem korenes optrædning var der ikke mindre end 7 fælles sange, som, hvor de fleste havde nyligt afdøde Benny Andersen, som overordnet titel. Til sidst blev også Kim Larsen hyldet med sangen "Om lidt bli´r her stille".

Der er til dette kortræf altid en fælles optrædning ved aftenens afslutning og der var alle ca. 100 korsangere på banen. I år faldt valget på korsatsen af John Høybye "Et Mågeskrig og dagen bliver født", som korene havde øvet på hjemme forinden korstævnet. Stykket blev flot spillet på flyglet af Kim Bernt og den store flok af korsangere blev smukt og kyndigt ledet igennem korsatsen af dirigent Anders Olesen, som gav et par gode råd med på vejen til korsatsen.

Korene i Mariagerfjord skal nu have en evaluering af aftenen og målet er at planlægge en fælles kordag en lørdag i januar 2019 i Hadsund med deltagelse af mindst 100 korsangere, hvor der inviteres en professionel komponist eller lign. til at lede dagen og give en afsluttende værkstedskoncert for interesserede tilhører.