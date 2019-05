Vellykket hundestævne i Arden trods regnvejr

ARDEN: I slutningen af april afholdte DcH Arden konkurrence for hundeførerne i lydighed. Deltagerne var fra lokalklubberne Mariager, Hobro, Kongerslev, Hadsund og Arden.

De første timer var en meget våd affære, da vejrguderne åbenbart mente, at deltagerne skulle have alt det vand på én gang, der ikke var kommet i både marts og april måned.

Hundene og deres ejere var heldigvis seje og kæmpede sig igennem øvelserne, selvom alle var våde ind til skindet. Heldigvis viste solen sig til middag, hvor det også blev varmt.

Der var 23 hundeførere med fordelt på 4 klasser Ny C, C, B og A. Tre af disse var fra DcH Arden. Carla Buus med hunden Thor stillede for allerførste gang op i Ny C, og gjorde det rigtigt flot.

Bolette Lund Elmose med dværgpudlen Karma stillede op i samme klasse og gjorde det også rigtig fint, selvom Karma ikke bryder sig om regnvejr.

Trine Jensen med Ricco stillede for første gang op i B, hvor hun skulle ud på spor. Dette gik over alt forventning, og de kunne derfor tage 2. pladsen i klassen.

I Ny C gik førstepladsen til Inga Porsborg med Coco fra DcH Mariager. I C blev det Anna Zingenberg med Silas fra DcH Kongerslev.

Førstepladsen i B gik til Jeanne Sørensen med Freja fra DcH Mariager, og i A blev det Jytte Frost med Bølle også fra DcH Mariager. Derfor blev det også DcH Mariager, der tog pokalen med hjem som dagens bedste klub.

DcH Arden vil gerne takke de utroligt kompetente og altid positive hjælpere i klubben, der hjalp til på selve dagen, men også i dagene op til arrangementet. Uden disse hjælpere ville det slet ikke være muligt lave disse konkurrencer. Klubben vil også gerne takke stævnets sponsorer i form af Blomster Duften i Arden, Min Købmand i Arden, Min Købmand i Rostrup, Familedyrlægerne og Nordjysk Biavl & Dyrefoder.