Velkendt ansigt i front for højskole

MARIAGER: Han har i forvejen haft god tid til at vænne sig til jobbet, 48-årige Leif Petterson.

Siden august har han været konstitueret som forstander for Mariager Højskole, efter at skolen i sensommeren valgte at afbryde samarbejdet med den tidligere forstander, Mikael Schlosser. ”På grund af forskelligt syn på det strategiske plan og samarbejdet i øvrigt”, som det dengang blev udtrykt i en pressemeddelelse.

Derfor holdt de fast

I de mellemliggende måneder har bestyrelsen for Mariager Høj- og Efterskole gjort et grundigt stykke arbejde med at få afklaret profilen og kravene til skolens kommende forstander.

Bestyrelsen har i processen kunnet glæde sig over ”en stor interesse for stillingen”, men efter flere samtalerunder med egnede kandidater valgte bestyrelsen altså alligevel at holde fast i det velkendte i skikkelse af Leif Petterson.

Den nye forstander kan i alt se tilbage på 14 år som lærer på højskolen i Mariager.

Gennem årene har han været involveret i det meste af højskolens hverdag, lige fra undervisning og det sociale fællesskab over coaching og studie- og missionsrejser til ansvar for skolens faglige profil og leder-linje.

Før tiden på højskolen

Før Leif Petterson blev ansat som højskolelærer i Mariager virkede han i otte år som hhv. præst og ungdomspræst.

I det private er den nye forstander gift med Birgitte, og sammen har parret to børn: Julie på 22 år og Sebastian på 16 år.

- Som bestyrelse har vi lært Leif at kende som en respekteret lærer, men også som en afholdt leder i den periode, hvor han har været konstitueret forstander på skolen.

- Han har stor passion for livet på - og udviklingen af Mariager Højskole - og vi oplever, at han har ledt skolen trygt gennem den seneste tid.

Han hviler i sit lederskab

- Vi oplever Leif som en person, der hviler i sit lederskab og som samtidig vil gå ydmygt til rollen - med visionære tanker for skolens fremtid men også med respekt for skolens bagland.

- Vi er derfor overbeviste om, at han er den rigtige til at overtage ansvaret som leder af skolen, forklarer bestyrelsesformand Michael Kjærgaard i en pressemeddelelse.

Selv ser Leif Petterson også med forventning frem til de kommende års arbejde på Mariager Højskole.

- Jeg glæder mig til at fortsætte det momentum, der er på højskolen lige nu, og gøre det, som vi er gode til, nemlig personlig udvikling og dannelse.

Dansk højskoletradition

- Det er dét, den danske højskoletradition står for, og det har også været omdrejningspunktet for livet på Mariager Højskole lige siden skolens start.

- Vi vil også fortsat skabe et rum for en teologisk og eksistentiel dialog, der kan hjælpe de unge til at finde ud af, hvad de skal med deres liv. Og samtidig tror jeg også, at højskolen kan engagere sig endnu mere i samfundets mange udfordringer og tage et medansvar for verden omkring os.

- Alt i alt kan jeg ikke finde noget mere meningsfyldt end at arbejde med den næste generation og det potentiale, de unge rummer, siger Leif Petterson.