Velbesøgt gys i Skørpings gader

SKØRPING: Torsdag aften vrimlede Skørpings gader med spøgelser, omvandrende skeletter, trolde, hekse og alt andet, der hører en rigtig Halloween-aften til. Skørping Erhvervsforening havde nemlig – for andet år i træk – arrangeret Halloween Night, og igen i år blev det et tilløbsstykke.

Aftenen bød på massevis af aktiviteter og overraskelser i Skørpings aktive butikker, der var lysende græskarhoveder rundt omkring i hele byen – lavet af Skørping Skoles SFO og Ældrecenter Teglgårdsminde – rollespilsgruppen A’kastin bekæmpede monstre, og der var gode historier og familiehygge i Skørping Nykirke.

Samtidig havde butikkerne åbent til klokken 21 – og der var godt fyldt de fleste steder. Både for at gøre en god handel, men også for at få lidt af de mange lækkerier, som butikkerne i aftenens anledning stod parate med.

En superuhyggelig og vellykket aften – på den hyggelige måde…