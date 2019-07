Vejret med Musik i Havbakkerne

ALS: Vejret var igen med arrangementet ”Musik i Havbakkerne”, som borgerforeningen i Als stod for lørdag midt på dagen. I nærheden af et par hundrede mennesker var på plads ved foden af Kirkebakken, skønner formand for foreningen, Hans Lybæk.

Der blæste en strid vind, men det mærkede man ikke meget til på pladsen, der var i læ for vestenvinden, da orkestret Bibbi & Sniff med band indledte de ca. fem timers musikalske underholdning, der bød på på country- og pop-musik.

Musik i Havbakkerne er blevet en fast årlig begivenhed som optakt til sommerferien. Siden starten for nogle år siden har den musikalske sammenkomst ved stranden været flot besøgt af lokalbefolkningen og mange gæster, som opholder sig på campingpladserne og i de omkringliggende sommerhuse.

Bibbi & Sniff er far og datter og er et rutineret og sammenspillet countryband, der har spillet i en lang række europæiske lande. De har dog aldrig spillet et mere særpræget og smukkere sted end ved foden af Havbakkerne med udsigt til Kattegat, oplyste de til borgerforeningens formand i forbindelse med koncerten.

Efter Bibbi & Sniff var det Hit’n Run fra det århusianske musikmiljø, der gik på scenen og leverede rock- og popmusik fra 70-erne og opefter.

i lighed med tidligere var det beskedne entrepriser, 75 kr. som publikum skulle aflevere ved indgangen til pladsen.

- Det er ikke meningen, at vi skal tjene penge på arrangementet, bare det løber nogenlunde rundt og publikum får en god musikalsk oplevelse, siger Hans Lybæk, der selv stod ved grillen, hvorfra der blev solgt pølser og burgere.

Det var tilladt at tage sin egen frokostkurv med og så kunne der købes drikkevarer på stedet, og i det varme vejr var der godt salg ved udskænkningsstedet.