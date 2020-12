Vejarbejde i Støvring trækker i langdrag

Efter planen skulle t-krydset Hobrovej/Klepholmvej i Støvring være genåbnet 18. december som et helt nyt lyskryds, efter at Hobrovej i forbindelse med omfattende vejarbejde med omlægning af regnvandsbassin til den modsatte side af vejen har været spærret for gennemkørsel i to måneder siden 19. oktober.

Men det kommer ikke til at ske helt som planlagt, for vejarbejdet forventes først afsluttet sidst i januar måned.

Årsagen er corona-restriktionerne i syv nordjyske kommuner, der har forsinket selve anlægsarbejdet.

- Desværre når vi ikke at blive færdige som planlagt, da restriktionerne ramte os på grund af, at vores entreprenørfirma kommer fra Hjørring Kommune, fortæller ingeniør Dorte Malene Munk Nielsen som kommunens tovholder for vejprojektet.

Hobrovej vil dog fra 18. december igen blive genåbnet for gennemkørende trafik, dog kun midlertidigt henover julen og nytåret til begyndelsen af januar, når entreprenørfirmaet vender tilbage for at fortsætte og færdiggør anlægsarbejdet.

Ifølge Dorte Malene Munk Nielsen kommer bilisterne i denne periode til at køre hen over grus på Hobrovej.

Håbet er, at både Hobrovej med nyetableret lysregulering og den nye udvidede Klepholmvej og dens forbindelse via den nye jernbanebro til den nyanlagte Ny Kærvej på østsiden og parallelt med af jernbanesporet i Støvring Ådale kan åbne sidst i januar måned.

Men intet er helt sikkert, for i øjeblikket er anlægsarbejdet også udfordret af nogle ledningsomlægninger i Hobrovej.

Dorte Malene Munk forventer i starten af januar en ændring af adgangsvejen til Børnehuset Klepholm, hvor forældrene til de 120 vuggestue- og børnehavebørn i øjeblikket benytter Hagensvej som adgangsvej ved at krydse hen over en grusbelagt Klepholmvej.

Men om det bliver via Hobrovej og første del af Klepholmvej eller fortsat Hagensvej på en ny måde frem til færdiggørelse af alt igangværende vejarbejde som forventet sidst i januar, er der endnu ikke truffet en beslutning om.