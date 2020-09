Vedholdende kamp for bedre internet

Mariagerfjord Kommune er med helt fremme i førerfeltet, når det handler om at søge penge hjem fra den nationale bredbåndspulje.

Ikke færre end 18 større og mindre projekter i fjordkommunen har her i 2020 lagt billet ind på en statslig håndsrækning til opgradering af internettet i landdistrikterne.

Dermed placerer Mariagerfjord Kommune sig på en delt tredjeplads på landsplan, og det afføder stor respekt fra kommunens konsulent på området, Jens Lykke.

- Jeg beundrer virkelig de mange ildsjæle, der har taget initiativ til at løbe naboerne på dørene og indsamle bekræftelser på, at folk er klar til at bidrage med de mindst 4000 kr., hver husstand skal erlægge i egenbetaling.

- Et forår med corona og hjemmearbejde ved computeren har tydeligvis fået folk op af stolen og motiveret til at få en bedre digital løsning på hjemmeadressen, konstaterer han.

Cirka 1500 adresser i kommunen er berettiget til at søge støtte fra den nationale bredbåndspulje, fordi de i øjeblikket må døje med en downloadhastighed på under 10 mbit, og heraf har cirka 450 adresser tilkendegivet interesse for at komme i betragtning til de dyrebare støttekroner.

Processen fremadrettet er, at teleselskaberne giver et pristilbud til de annoncerede projekter, der så efterfølgende kan søge staten om det resterende tilskud, fratrukket borgernes egenbetaling og det kommunale tilskud, der udgør 2000 kr. pr. adresse.

- Ikke alle projekter vil komme gennem nåleøjet til det statslige tilskud, men alene synliggørelsen af behovet er noget værd, pointerer Jens Lykke.

- Selskaberne vil efterhånden af egen drift foretage udrulning af hurtigt fibernet og kan nu se, hvor der er borgere, der står klar til at være med.

- I løbet af efteråret vil der således blive udrullet fibernet i Kielstrup-området, Ajstrup-Lystrup og omkring Nr. Onsild på helt kommercielle vilkår.

- Disse tre projekter giver et godt supplerende bidrag til at få nogle af de større internet-huller lukket, noterer den kommunale bredbåndskonsulent.

Bredbåndspulje-projekterne får i løbet af december svar på, hvorvidt de i 2021 kan få del i den statslige bredbåndspulje.

Foreløbig har regeringen i sit finanslovsforslag ikke levnet plads til en ny pulje i 2021.

- Men mon dog ikke den store efterspørgsel i år, kalder på en fornyet overvejelse, bemærker Jens Lykke.

Regeringen har i 2020 afsat i alt ca. 100 mio. kr. til forbedring af internettet i landdistrikterne.