Vanerne brydes i Mariagerfjord

MARIAGERFJORD: I Mariagerfjord Kommune er 38,1 procent overvægtige. Nu er kommunen klar med et nyt tilbud til dem, der vil bryde dårlige vaner og opnå vægttab. Vanebryderne er for dig, der gerne vil støttes i en varig livsstilsomlægning i forbindelse med et vægttab.

Vanebryderne starter tre steder i kommunen. I Hobro Hallen og Øster Hurup Hallen tirsdage med opstart 15. januar. I Hadsund Hallen er det torsdage med opstart 17. januar.

Tilbuddet i Hadsund er kun for mænd, mens både mænd og kvinder kan være med i Hobro og Øster Hurup. Alle har mulighed for at komme til et gratis intromøde i Hobro og Øster Hurup 8. januar og i Hadsund 14. januar - alle steder kl. 17-18.

Med vanebryderne mødes man ni gange over tre til fire måneder, hvor der indimellem er indlagt såkaldte refleksionsuger, som skal skabe rum til at arbejde med omlægningen af livsstilen.

Forløbet indeholder forskellige motionsaktiviteter og madværksted, så deltagerne bliver inspireret til at spise mere groft og grønt i hverdagen.

Alle deltagere modtager også et motionskort, som under forløbet giver fri adgang til motionsaktiviteter i den hal, hvor de er tilmeldt.