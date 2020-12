Vandselskab går ikke på kompromis

”Ih, hvor er det kommunalt”.

Sådan skal der nok være en og anden, der har tænkt, når de har set Mariagerfjord Vands medarbejdere kravle ned i kloakken for at reparere udstyr eller rense ud.

Og ja, det kan godt virke lidt underligt, at der står to personer på terrænet - uden tilsyneladende at lave noget - mens en tredje medarbejder fra vandselskabet er nede i kloakken, medgiver direktør i Mariagerfjord Vand, Søren Erikstrup.

Der er imidlertid en mening med ”galskaben”.

- Lovgivningen foreskriver ganske enkelt, at der skal stå to vagtmænd klar til at hjælpe og redde kollegaen, hvis der skulle ske et uheld.

- Det giver god mening og tryghed for de ansatte, påpeger Søren Erikstrup.

Sikkerhedsforanstaltningerne tager særligt højde for, at medarbejderne hos Mariagerfjord Vand under arbejdet i kloakken kan støde på forhøjede koncentrationer af svovlbrinte.

Svovlbrinte er den farligste gasart i kloaknettet. Svovlbrinte kan give alvorlige forgiftninger og har været skyld i flere dødsfald i gylletanke og ved losning af fiskefartøjer, og så har gasarten desuden den særligt lumske egenskab, at den ikke kan lugtes, selv når den forekommer i koncentrationer, som kan være direkte dødelige.

- Det sker typisk nogle gange om ugen, at medarbejdere fra Mariagerfjord Vand eller ansatte hos underleverandører må kravle ned i kloakken eller i et overløbsbygværk eller en pumpestation.

- I alle tilfælde er der to vagtmænd oppe på jorden med redningsudstyr, som står klar til at hjælpe kollegaen, hvis der skulle ske et uheld, eller vi får gasalarm.

- Vi sender ikke tre personer ud hver gang. Ofte kan vi klare arbejdet med udstyr fra terrænniveau - og så nøjes vi naturligvis med én mand.

- Men viser det sig nødvendigt at kravle ned, tilkalder han to kolleger.

- Vi går ikke på kompromis, men vil have sikkerhed for at alle kommer med hjem, betoner direktøren i Mariagerfjord Vand.