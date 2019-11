Vandring har potentiale som turistmagnet i Rebild

REBILD: I alt cirka 400 naturglade og motionslystne var i weekenden 2.-3. november ude at vandre i Rebild.

Det viser RebildPortens opgørelse oven på en travl vandreweekend, som mestendels blev afviklet i øsende regnvejr.

Borgmester Leon Sebbelin skød vandringsweekenden i gang lørdag formiddag fra RebildPorten, som ligger ved indgangen til Rebild Bakker, og deltog i øvrigt selv i en af turene, hvor halvdelen af deltagerne var folk, som aldrig tidligere har været i Rold Skov.

For Leon Sebbelin er det et tydeligt tegn på, at vandringer i området har stor tiltrækningskraft, og han roser på den baggrund kommunens turistkontor for vandringsweekend-initiativet.

- Den enestående natur her i Rebild kan bruges til mange former for aktiviteter.

- Der har i nogle år været fokus på blandt andet mountainbike og løb, men det er spændende at se vandringen komme tilbage. RebildPorten skal have ros for hurtigt at have spottet denne trend, som nu har fået sin helt egen event, og lige præcis et initiativ som vandreweekenden gør det tydeligt, at RebildPorten er andet og mere end et turistkontor, hvor folk kommer ind og får udleveret et kort.

- Medarbejderne er rigtig gode til at udvikle nye aktiviteter til gavn for både publikum og erhvervet, og RebildPorten er dermed netop blevet det sted, vi drømte om, da den flotte bygning stod færdig i 2013.

- Vi kan rent faktisk spore en øget bosætning på baggrund af de aktiviteter og events området tilbyder – og det er ikke uvæsentligt, når man sidder i min stol, påpeger Leon Sebbelin.

Erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg er også begejstret for den store interesse for vandring.

- Outdooraktiviteter har længe været et godt kort, når vi skal tiltrække et større publikum til destinationen, og med den certificerede Rebild Bakker-rute og et kompetent korps af guider, der tilbyder masser af alternative ruter, vil vandring i fremtiden kunne være en turistmagnet hele året.

- Vandreweekenden er et godt eksempel på, at vores fantastiske natur kan begejstre gæsterne hele året rundt.

- Til trods for, at vejret ikke var med os, var deltagelsen stor og humøret højt blandt de mange vandrere, bemærker Jane Lindberg, der selv deltog i arrangementet.

De i alt 400 deltagere i vandreweekenden fordelte sig i løbet af weekenden på 15 vidt forskellige vandretilbud.