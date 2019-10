Vandreture for enhver smag 2. og 3. november

REBILD: Der er en stigende interesse for at vandre.

Dansk Vandrelaug får flere medlemmer og deltagere på deres ture. Folk står i kø for at komme med i lokale vandrergrupper. Rebild Bakker-ruten er en publikumssucces. Folk søger tid til refleksion, nærvær og oplevelser sammen i en storslået natur.

Inspireret af den nye trend har RebildPorten lavet et program med 15 spændende og forskellige guidede ture i weekenden 2. og 3. november.

Borgmester Leon Sebbelin vil personligt være til stede ved RebildPorten lørdag formiddag, når deltagerne sendes af sted på de første fire af lørdagens i alt syv vandreture.

- Vandring er min foretrukne form for motion. Er man i min alder og har en travl kalender, er gåture ideelle. Man kommer ud i vejret og naturen og får renset hovedet. Og er man samtidig så heldig, at man har nogen at gå sammen med, kommer snakken helt naturligt.

- Det, at vi her i kommunen både har en enestående natur og et korps af vidende og entusiastiske guider, gør, at vi kan tilbyde nogle fantastiske vandre-oplevelser. Vores smukke vandreruter tiltrækker både nationale og internationale besøgende, og de giver samtidig øget bosætning. Det er derfor et rigtig godt initiativ, at RebildPorten har samlet en buket af vandreture af forskellig længde og sværhedsgrad, og som retter sig mod forskellige målgrupper.

- Mit håb er, at arrangementet vil få endnu flere ud på vandrestierne, siger Leon Sebbelin.

Steen Kobberø-Hansen, formand for Dansk Vandrelaug, kan på de organiserede vandreres vegne fortælle om en støt stigende vandreinteresse.

- Danskerne har opdaget, at naturvandring giver gode oplevelser, og mange mennesker går en dagstur med rygsæk. Vi har efterhånden fået så mange kvalitetsstier, at folk er begyndt at få øjnene op for dem, påpeger han.

Det er især de 50-60-årige, de nyligt fraskilte eller dem, der har mistet en ægtefælle, som slutter sig til den nationale forening for at gå lange ture, møde nye mennesker og se naturen fra en hel anden side.

- Man bliver bare glad i låget. Du bliver ikke lalleglad, men det at gå og bevæge sig sætter bare nogle ting i gang i hjernen, lyder det optimistisk fra Steen Kobberø-Hansen.

Vandreweekenden i Rebild byder på meget forskellige ture.

Den længste tur er omkring 10 km, og den korteste er på bare to km.

Der er en hundegåtur og en tur for børn. De fleste ture starter om formiddagen, men der er også en nat-tur i den mørke Rold Skov.

For nogle af turene er historie og kultur en vigtig del af indholdet. Én drejer sig for eksempel om billedhuggeren Anders Bundgaard og en anden om besættelsestiden.

Der er også en fotosafari for dem, der interesserer sig for naturfotografering.

Interesserede kan gå ind på RebildPortens hjemmeside og læse en nærmere beskrivelse af de enkelte ture.