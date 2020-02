Vækst- og udviklingspris til Global Tools

REBILD: Global Tools ApS, som holder til i Business Park Nord i Støvring, fik forleden tildelt Vækst- og Udviklingsprisen 2020 i Rebild Kommune.

Støvring virksomheden sælger kvalitetsværktøj, sikkerhedsudstyr og kvalitetsmaskiner online til hele Skandinavien, og den ejes og drives af den lokale ildsjæl, Stefan Berg fra Støvring.

Tre kandidater

Hvert år uddeles en erhvervspris, Vækst- og Udviklingsprisen til enten én person, virksomhed eller organisation, som har gjort en ekstraordinær indsats for erhvervslivet i Rebild Kommune.

Og blandt tre kandidater faldt valget altså på Global Tools ApS - og det skete for øjnene af de mange erhvervsdrivende, som var troppet hos Mekoprint i Støvring.

- Stefan Bergs måde at drive sin forretning på beskrives som indbegrebet af ”godt købmandskab”.

Godt købmandsskab

- Han driver sin forretning med enestående og vaskeægte iværksætterånd, med masser af innovation og fremdrift.

Stefan ser muligheder og har formået at bruge de online muligheder kombineret med solide købmandsværdier, hvilket giver ham en god kontakt til sin målgruppe og kunder, fremhæver erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg.

- Global Tools har formået at udfordre den traditionelle e-handelsmodel ved at have et stort fokus på at invitere sin kunder ind i de fysiske rammer for at teste og se produkterne.

Noget, målgruppen har behov for i købsbeslutningen. Derudover formår Stefan Berg konstant at udvikle virksomheden, hvilket gør, at de vækster både på bundlinjen og i antallet af modtagelse af Gazellepriser, uddyber Jane Bejlegaard Lindberg.

Glæde hos Global Tools

På Global Tools glæder man sig selvsagt over hæderen.

Selv kunne Stefan Berg ikke være til stede under prisoverrækkelsen, så i stedet sendte han to medarbejdere - og kiggede med på video.

- Det betyder meget for mig, mine medarbejdere og for Global Tools, at vi bliver lagt mærke til i forhold til alle de ting, som vi arbejder med, og den udvikling, som virksomheden har været igennem de seneste par år.

- Det er jeg rigtig stolt over, og det er en stor ære at få tildelt denne erhvervspris, siger Stefan Berg.

Og væksteventyret stopper ikke her.

Global Tools er nemlig i fuld gang med at udvikle forretningen, hvilket har medvirket til yderligere vokseværk.

Prisen

- Som en strategisk del af vores udvikling har vi valgt, at vi til sommer skal flytte i et helt nyt domicil i Porsborgparken, hvor en ny Erhvervspark tæt på motorvejen er i gang med at blive bygget.

Det bliver spændende for os at komme på plads i disse nye rammer, samt at have mulighed for at gøre vores lagerstyring endnu bedre, tilføjer Stefan Berg.

Udover en specialdesignet statuette fra den lokale plastproducent Induflex, blomster og et gavekort på 10.000 kroner får Global Tools også æren af, at sidde med i udvælgelseskomiteen, når næste års vinder af Vækst- og Udviklingspris skal udvælges.

Også firmaerne Cykelgear og Vagn Kristensen var i spil til at vinde erhvervsprisen.