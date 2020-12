Vaccine på trapperne i Rebild

Efter næsten ti måneder med skiftende grader af isolation og besøgsrestriktioner bliver det første skridt onsdag taget mod en mere normal hverdag på ældrecentrene i Rebild Kommune.

Det sker når beboerne på ældrecentrene, som de første i Rebild Kommune, bliver vaccineret mod covid-19.

Borgmester Leon Sebbelin er selvsagt glad for, at Rebild er blandt de første kommuner, der kan tilbyde vaccination til de mest udsatte borgere:

- Det har været en streng tid for os alle, ikke mindst for beboerne på vores ældrecentre, der for de flestes vedkommende har fået langt færre, og i perioder slet ingen besøg af deres pårørende.

- Hvad det angår kan vi nu se lys for enden af tunellen, siger borgmesteren.

Indsprøjtningen onsdag er kun første del af vaccinen.

Den anden indsprøjtning gives om ca. 3 uger, og en uge herefter beskytter vaccinen effektivt mod covid-19.

Det personale, der er på arbejde på ældrecentrene 30. december, bliver ligeledes vaccineret.

De øvrige medarbejdere vaccineres samtidig med resten af personalet i pleje- og sundhedssektoren.

Endnu går der dog et stykke tid endnu, før forholdene på ældrecentrene bliver helt normale igen, påpeger Charlotte Larsen, direktør med særligt ansvar for sundhed, pleje og omsorg i Rebild Kommune.

- Selvom vaccinen nu er en realitet, kan vi desværre ikke ophæve alle besøgsrestriktionerne med det samme.

- Det er de nationale myndigheder, der melder ud, når restriktionerne kan hæves, og selvom vi har ventet i lang tid på dette, er vores vigtigste opgave stadig at have fuldt fokus på beboernes og personalets sikkerhed.

- Grundlæggende er der dog bestemt grund til at glæde sig over, at tingene nu bevæger sig i den rigtige retning.

- Vaccinationsindsatsen er tilrettelagt sammen med regionen og de praktiserende læger, og det har været et rigtig godt forløb, hvor alle har arbejdet for, at vi kan komme hurtigt i gang.

- Det er vi meget glade for, slutter Charlotte Larsen.