Us Car Camp gæster Hadsund og fylder gågaden

ØSTER HURUP: Torsdag 25. juli gæster US Car Hadsund for 10. gang, oplyser aktivitetsansvarlig Jan Vestergaard fra hadsund Handel.

I 2009 startede traditionen med, at deltagerne i US Car Camp i Fruerlundsparken, aflagde Hadsund et besøg om torsdagen, hvor der er officiel åbning af US Car træf.

I starten var der alene hygge og stemning med de mange biler, men hurtigt fik Hadsund Handel indlemmet dette cruise i den årlige aktivitetsplan, og de seneste mange år har vi pyntet byen op med US flag, Cowboyhatte og tørklæder hos butikkernes ansatte og naturligvis ægte Rockabilly musik på Torvet, siger Jan Vestergaard.

Bilerne afgår fra Fruerlundsparken ca. kl. 11.00 og de første ankommer til byen ca. kl. 11.45 og det er et imponerende syn både på ruten fra Øster Hurup og til Hadsund, samt når de returnerer ca. kl. 14.00. I Hadsund drejes af i Rundkørslen ved XL og bilerne kommer således ind til midtbyen via Østergade.

Sidste år var tallet 250 biler og de foreløbige meldinger fra Dennis, Peter og Christina der står bag US Car er, at ca. 300 har meldt sig klar til torsdag den 25. juli. Vi har forsøgt at slå rekorden med 110 biler i Storegade og på Torvet, men må nok erkende at der ikke kan presses bare en enkelt mere bil ind, og derfor bliver der rigeligt at kigge på udenfor gågade og Torv, da alle øvrige 190 biler finder en plads hvor der er ledigt i byen.

Hadsund Handel har altid god opbakning fra Hadsunds øvrige erhvervsliv, og atter har Toyota Hadsund meldt sig på banen som sponsor for øl og vand udlevering til deltagerne i cruiset, og med i snit 3 personer i hver bil bliver det trods alt et pænt sponsorat med 900 øl eller vand. Det er en dejlig oplevelse, at byens erhvervsliv bakker op omkring events, der skal sætte Hadsund på landkortet som attraktiv handelsby.

Selv om bilerne fylder godt på Torvet, bliver der plads til Hadsund Handels scene, hvor der i tidsrummet 13 til 14 er live musik fra The Billiteers der, som altid ved dette cruise, leverer ægte Rockabilly musik. Og naturligvis er der salg af fadøl forskellige steder i byen, ligesom man kan forsyne sig hos byens spisesteder og fødevarebutikker, som også har en masse gode tilbud til de mange der gæster os denne dag, så afslutnings bønnen fra Jan Vestergaard er, at vi håber rigtig mange vil finde vej til Hadsund på torsdag og nyde US stemningen denne dag.