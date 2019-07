Us Car Camp - Danmarks smukkeste træf

ØSTER HURUP: Der er lige nu tre bestyrelsesmedlemmer for Us Car Camp, der har travlt med at få det hele til at klappe, når Danmarks Smukkeste Træf holdes i Fruerlundparken i Øster Hurup

Dennis Bach Nielsen, ansvarlig for stadepladser og event/musik, Peter Fog, pladsansvarlig og Christina Bach Stensbøl, PR og økonomi fortæller nemlig, at de knokler løs på at få ”det-hele-på plads”, og håber at se både deltagere og masser af publikum i uge 30!

Træffet afholdes - traditionen tro - i Fruerlund Parken i Øster Hurup, hvor dørene åbnes for træfdeltagere søndag 21. juli, mens træffet starter officielt for publikum mandag formiddag 22. juli, hvor trekløveret glæder sig til at se Jer alle! og masser af aktiviteter for børnene.

Rekorddeltagelse

Der forventes cirka 1500 deltagende amerikanerbiler i år hvor bilejerne går op i det med liv og sjæl.

Træffet betragtes som en eksotisk sommerferie med US-påklædning og hvad der ellers skal til for at ramme den helt en rigtig rockabilly-amerikaner stil.

Deltagende træfdeltagere/biler kommer ikke kun fra Danmark. Der er utrolig mange deltagere som tager rejsen helt fra Holland, Færøerne, Norge og Sverige – så Us Car Camp er blevet en stor tradition i Norden.

Træffet holder åbent for publikum, som ønsker at se de flotte biler, mærke den hyggelige stemning samt nyde en dag med kolde fadøl og underholdning for både børn og voksne.

Åbent for publikum

Indgangen er åben for publikum fra mandag 22. juli til lørdag 27. juli, hvor man kan komme ind og opleve de mange flydere, børnetivoli, live-musik, dealerstreet, brun-out shows, konkurrencer, hoppepuder, ansigtsmaling m.v.

Så det er absolut ingen betingelse at eje en amerikanerbil for at kunne opleve den fantastiske stemning og deltage i træffet.

Herudover har arrangørerne etableret såkaldte ”Cruise Stops” langs ’Route 66’ som er stoppesteder på pladsen, hvor besøgende kan komme med på en tur rundt i parken i de biler, der vælger at holde ind

Flittige frivillige

Udover de tre arrangører, som arbejder hele året for at få træffet op at stå, er der utrolig mange flittige frivillige ”bag kulisserne”.

Der er ca. 250 frivillige hjælpere i løbet af hele ugen – og nye kommer heldigvis også til, da træffet bliver større og større, og flere hænder er nødvendige for at få tingene til at fungere.

Så ønsker man en aktiv ferie med en fed oplevelse, er det stadig muligt at henvende sig til arrangørerne og høre mere omkring frivilligt arbejde til Us Car Camp.

Us Car Camp holdes en gang årligt (uge 30) i Fruerlund Parken, Øster Hurup.

Træffet har eksisteret siden 2009 og er vokset støt gennem årene og er blevet et af de største - og det smukkeste - biltræf for amerikanerbiler i Danmark.

Et træf for hele familien

Christina Bach Stensbøl siger om træffet: Us Car Camp er et træf for hele familien, da der er underholdning for store som små.

I uge 30 oser hele Øster Hurup af amerikaner stemning, da lokalbefolkningen.

Og det lokale erhvervsliv også går meget op i, at arrangementer er i byen.

Stemningen har bredt sig til de lokale ”storbyer” i området, heriblandt både Hadsund, Mariager og Hobro, som gerne vil være med til festen.

Us Car Camp afholdes i Fruerlundparken

Børneprogram

Us Car Camp er ikke kun for voksne med hang til store flydere, masser af chrom, for der er også tænkt på børnene med masser af aktiviteter.

På træfpladsen er der aktiviteter som: Kanosejlads, Hoppeborg, Legeplads og Ansigtsmaling m.m.

Men også Sæbekasseløb for børn ved ølteltet om fredag plejer at være populært, og det samme er underholdning i ølteltet lørdag eftermiddag.