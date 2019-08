Ungt ensemble fra Thy spiller i Dokkedal

DOKKEDAL: THY KAMMERMUSIKFESTIVAL tager tirsdag 20. august en afstikker til Dokkedal.

Thy Kammermusikfestival samler hvert år 20–25 unge musikere i Thy i ca. 14 dage i august.

Vel ankommet til Vesløs bliver musikerne opdelt i fem ensembler, som hver bliver ledet af en musikprofessor, og så får de ellers et par hektiske dage til at øve de koncerter, som de følgende 10–12 dage skal fornøje flest mulige i Thy og omegn.

I 2017 lykkedes det for første gang Bodil Bach, Dokkedal, at få musikerne fra Thy til at komme til Vildmosekoncerter i Dokkedal, så også et himmerlandsk publikum kunne få en bid af en stor musikevent, og også her i 2019 kan et ensemble fra Thy opleves ved en af sommerens Vildmosekoncerter.

Ved koncerten i Dokkedal 20. august medvirker en gruppe på 11 unge musikere og to af de udvalgte ledere, professor Graig Goodman, Strassbourg på fløjte, og professor Mate Szücs, Genova, på bratsch. Der spilles værker af M. de Falla, J. S. Bach, Mozart og H. Abrahamsen, og med i ensemblet er bl. a. instrumenter som saxofon, accordeon og cembalo.