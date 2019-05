Unge gymnasieelever fik en ”klimavaccine”

STØVRING: Gymnasierne er et yndet jagtområde for politikere i en valgkamp, og den aktuelle er ingen undtagelse. I sidste uge havde Støvring Gymnasium således besøg af flere partier og deres valgmateriale.

Her havde Alternativets kandidat Susanne Zimmer valgt at tilbyde eleverne en vaccine. Det var hverken mod mæslinger eller skoldkopper, men en klimavaccine, og heldigvis for eleverne var der kun tale om et symbolsk stik med en grøn sprøjte og en efterfølgende grøn smoothie.

Efterfølgende dannede et gammeldags vaccinationskort rammen for en snak om politikernes ansvar kontra den enkeltes mulighed for at påvirke klimaet.