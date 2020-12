Unge fra fjordkommunen kom tættere på landbruget

En vaskeægte levende ko og en helt død en af slagsen på bordet i skolekøkkenet.

Det er, hvad fem 8. klasser fra skoler i Mariagerfjord Kommune er blevet præsenteret for i projektet ”Slagt & Æd”, som landbruget og kommunens erhvervsplaymaker Peter Gravlev Bertelsen har stået bag.

Formålet med projektet, der har kørt i en årrække i tre andre nordjyske kommuner, er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

I år kastede Mariagerfjord Kommune lys på landbruget samt kokke- og slagterfaget. Det gjorde de ved at invitere eleverne ud til mælkeproducent Jens Verner Pedersen, Hobro, og efterfølgende slagtekalveproducent Troels Hedelund Rasmussen, Tjele, for at se, hvordan kalvens liv er fra fødsel til slagtning.

Efterfølgende blev eleverne præsenteret for en hel kalvekølle, som de tilberedte i selskab med en kok og en slagter.

- Der er mange af eleverne, der virkelig har fået en på opleveren, og det har fået flere af dem til at tænke, at man jo også kan blive landmand, kok eller slagter. De har mødt nogle rollemodeller, som giver dem en rigtig god forståelse for de forskellige erhverv, siger Peter Gravlev Bertelsen.

Høj gennemsnitsalder

Agri Nord, der har støttet projektet økonomisk, ser ”Slagt & Æd” som en rigtig god mulighed for at få flere unge ind i erhvervet.

Det er en af erhvervets helt store udfordringer, eftersom gennemsnitsalderen for en landmand nærmer sig de 60 år.

- Vi er rigtig glade for at være med i projektet, der giver os chancen for at vise, hvor mange muligheder der er i landbruget i dag. Man kan blive leder med ansvar for medarbejdere og økonomi, eller man kan dygtiggøre sig fagligt i at passe dyr og mark, siger Jens Verner Pedersen, der selv var vært for besøg, og som er ansvarlig for skolekontakten i Agri Nords bestyrelse.

Nordjyllands Landbrugsskole var også til stede ved gårdbesøgene for at fortælle mere om uddannelsen.

Erhvervet, som det er

En ting er at vise erhvervet frem som arbejdsplads. En anden fordel ved projektet er muligheden for at vise et erhverv frem, der er mange diskussioner om - og holdninger til.

- Det er en god mulighed for at vise vores erhverv, som det egentlig er, så vi kan være med til at præge den mening, de unge danner sig om landbruget, siger slagtekalveproducent Troels Hedelund Rasmussen, der lagde bedrift til projektet.

Besøgene gav anledning til mange diskussioner om blandt andet dyrevelfærd og sunde fødevarer.

- Der sker virkelig noget, når de unge møder erhvervet og rollemodeller i virkeligheden. Særligt i den alder de har omkring 8. klasse. De danner deres egne meninger og træffer egne beslutninger, siger Peter Gravlev Bertelsen, der har oplevet, at både elever og lærere har haft en rigtig god oplevelse med projektet.

Nogle af klasserne er 11. marts inviteret til Tech College i Aalborg, hvor de skal tilberede et måltid. Det bliver overværet af samarbejdspartnerne i projektet og borgmestrene fra de deltagende kommuner.