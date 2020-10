Ungdomsskoler i samarbejde om at skaffe unge fritidsjob

Det er godt for unge at have et fritidsjob.

Forskning viser, at unge med et fritidsjob får bedre karakterer, har mindre fravær og kommer hurtigere i gang med en ungdomsuddannelse, og på den baggrund vil ungdomsskolerne i Rebild og Mariagerfjord kommune nu i samarbejde med Fakta i Skørping og Hadsund hjælpe egnens 15-17- årige til at få et fritidsjob.

I det såkaldte Coop Crew-projekt deltager udvalgte unge i et træningsforløb i lokale Fakta-butikker. Her får de unge træning og kompetencer til at arbejde i en detailbutik.

- Træningen skal være med til at ruste de unge til at komme ud på arbejdsmarkedet og give dem lyst til at uddanne sig, fortæller Lars Koefoed, leder i Mariagerfjord Ungdomsskole.

Han suppleres af souschef Trine Buus-Pedersen fra Rebild Ungdomsskole:

- Vi har nogle unge mennesker, som har brug for at komme ud og blive en del af et arbejdsfællesskab og føle sig nyttige et sted. Når man har et fritidsjob, følger der også et ansvar med, og det er et ansvar, der også kan bruges i mange andre sammenhænge. Derfor glæder vi os rigtig meget i både Rebild og Mariagerfjord Ungdomsskole til at få de unge i gang med Coop Crew, siger hun.

Allerede fra uge 43 står medarbejdere fra Fakta i Skørping klar til at tage imod unge fra de to ungdomsskoler.

Rebild og Mariagerfjord Kommune samarbejder nemlig om projektet, hvilket betyder, at det i efteråret er i Skørping, træningen foregår med unge fra begge kommuner.

Til foråret starter et nyt forløb i fakta i Hadsund.

- Jeg glæder mig til at være en del af Coop Crew-projektet og til at være med til at motivere unge mennesker til at søge et fritidsjob og måske påvirke deres udvikling i en positiv retning.

- Jeg håber selvfølgelig, at flere af de unge får mod på et fritidsjob i Fakta, da vi altid kan bruge gode og stabile servicemedarbejdere, siger Mikkel Bonde Rasmussen, butikschef i Fakta i Skørping.

Coop Crew-projektet er et seksårigt udrulningskoncept, der løber fra 2019-2025 i hele landet.

Projektet har en stor bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond på hele 27.6 mio. kr. i ryggen og skal sikre unge 15-17-årige en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og derigennem et større skoleengagement.

I alt vil 3700 unge i 25 kommuner blive en del af projektet.

Det samlede mål er, at minimum 1800 unge efterfølgende får et fritidsjob i Fakta eller et andet sted. Derfor får de unge også hjælp og træning af ungdomsskolen i at lave et CV, skrive en jobansøgning og gå til jobsamtaler, når de har været igennem træningsforløbet hos Fakta.

Når projektperioden er slut, er det op til Rebild og Mariagerfjord kommuner selv at integrere indsatsen fremadrettet.