Ungdomsskolen i Bælum fylder op

BÆLUM: Kun 57 elever har Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum undervist i år.

Det er næsten halvdelen af, hvad efterskolen har plads til, og hvad der normalt er.

- Men lige nu er det jo held i uheld, for det betyder, at vi kan håndtere det hele uden problemer, gør forstander Jesper Brøsted op efter genåbningen for nylig.

Corona-reglerne om ekstra afstand kræver god plads, og det har efterskolen jo så for tiden.

Men dette skoleår med et lavt antal elever skulle gerne være en undtagelse, og det ser det også ud til at blive.

- Vi nærmer os de 100 elever næste skoleår, og vi har endda haft indskrivninger under nedlukningen, hvor jeg også har lavet enkelte virtuelle rundvisninger, fortæller Jens Brøsted, som nu også har fået gang i de fysiske rundvisninger.

Sådan blev nedgang vendt

Nedgangen kom bag på forstanderen, der satte sig i chefstolen i august 2018.

- Vi var ikke opmærksomme på, at indskrivninger måske ikke kom af sig selv.

Men ved almindelig markedsføring og blandt andet søgeoptimering har vi fået vendt udviklingen, fortæller Jesper Brøsted.

Fremgangen betyder også, at efterskolen har kunnet opnormere personalet igen.

Østhimmerlands Ungdomsskole har slået tre lærerstillinger op fra august og har fået 150 ansøgninger.

Tre nye lærere

- Vi har ansat tre rigtig gode lærere, lyder det stolt fra forstanderen.

For eksempel er den nye kunstlærer Thomas Dausell.

- Han er noget af en profil, han har blandt andet været vores kontakt på Kunsten, siger Jesper Brøsted og henviser til, at kunstmuseet i Aalborg flere gange har vist udstillinger af efterskoleelever fra Bælum.

Thomas Dausell afløser Mette Lykkegaard Søskov, som gerne vil hellige sig sin egen kunst igen.

Som mode & design-lærer har Østhimmerlands Ungdomsskole ansat Mette Wickmann Andersen.

- Hun er uddannet i mønsterkonstruktion og har arbejdet for blandt andre Hennes & Mauritz og Moss Copenhagen

- Men hun bliver også lærer til sommer, fortæller Jesper Brøsted.

Den tredje nye lærer er tyske Fatima Tadic, som skal undervise i engelsk - og tysk.