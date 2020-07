Ungdomsskole rykker ud med campingvognen

Ungdomsskolen i Mariagerfjord er blevet mobil.

For i endnu højere grad at kunne være med til at skabe sjove oplevelser for kommunens unge har ungdomsskolen for nylig investeret i en ældre campingvogn, som efter planen i sommerens løb vil komme rundt i hele kommunen.

- Campingvognen er fyldt med sjove aktiviteter og spil og er som sådan et fantastisk supplement til de sommerferieaktiviteter, som i forvejen kører i vores klubber og på vores forskellige sommerhold.

- Campingvognen kommer ud til alle – og på den måde er der også noget for dem, som ikke har mulighed for at deltage på de fastlagte hold i nogle bestemte byer, fremhæver projektmedarbejder Kathrine Hoberg fra ungdomsskolen.

I den forløbne uge var campingvognen således i Øster Hurup, hvor tre drenge brugte i nærheden af en time på ungdomsskolens el-løbehjul, hvorefter de konstaterede: - Det er mega fedt, det her!

- Hvis I bare lige havde haft en Panna-bane med, ville det have været helt perfekt.

- Og den slags lytter vi naturligvis til, fordi vi netop rigtig gerne vil lave det, de unge synes er fedt.

- Derfor har vi nu pakket vores Panna-bane i campingvognen og glæder os til mange gode kampe hen over sommeren, bemærker Kathrine Hoberg.

I de kommende uger håber ungdomsskolen også meget på at få gang i nogle flere vandaktiviteter.

- Forhåbentlig bliver det så tilpas sommeragtigt, at vi kan udnytte fjordens muligheder - og komme på fjorden med vores paddleboards, som de unge allerede har taget rigtigt godt imod.

- Siden skolerne genåbnede ovenpå corona-krisen har vi lavet en del vandaktiviteter i samarbejde med folkeskolerne - og SUP-aktiviteter er virkelig et hit blandt de unge, konstaterer ungdomsskoleinspektør Lars Otte Koefoed.