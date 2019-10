Ungdomsfilm og pinligheder i biffen

SKØRPING: DEN forestående efterårsferie kommer i nogen grad også til at afspejle sig i Kinorevuens repertoire i den kommende uges tid.

Blandt de nye filmtilbud i Skørping er således de to børne/ungdomsfilm ”Valhalla” og ”Gooseboy”.

I ”Valhalla” tager vikingebørnene Røskva og Tjalfe på en stormfuld rejse fra Midgård til Valhalla med guderne Thor og Loke. Livet i Valhalla viser sig dog at være truet af den frygtede Fenrisulv og jætterne, så side om side med guderne må de to menneskebørn kæmpe for at bevare Valhalla og redde verden fra Ragnarok.

”Valhalla” er en live-action eventyrfilm baseret på Peter Madsens legendariske danske tegneserie Valhalla om de nordiske guder fra 1979 og hans tegnefilm af samme navn.

Da tegnefilmen udkom den 10. oktober 1986, var det den dyreste danske tegnefilm nogensinde, og den blev en stor publikumssucces med næsten 600.000 solgte billetter.

Familiefilmen ’Gooseboy’ er en ny historie fra makkerparret Wikke-Rasmussen, som tidligere har stået bag de populære børnefilm Hannibal & Jerry, Flyvende Farmor og Der var engang en dreng.

I ”Gooseboy” møder vi drengen Viggo, der lever og ånder for spilverdenen. En dag ændres hans liv dog brat, da en gås crash-lander på altanen, og det ovenikøbet viser sig, at gåsen kan tale! Gåsen er desperat for at indhente sin flok, men har brækket vingen, så Viggo må træde i karakter og hjælpe sin nye ven. Sammen kommer de på en forunderlig, fantastisk og farverig rejse, der viser sig være langt mere krævende end Viggo nogensinde havde kunne forestille sig!

Blandt de medvirkende er navne som Søren Malling, Rasmus Bjerg, Ulrich Thomsen, Nicolas Bro, Caroline Henderson, Dario Campeotto - og naturligvis de to instruktører selv.

Udover de to film for det yngre publikum viser Kinorevuen også ”Jagtsæson” om de tre veninder, der sammen tager på wellness-weekend.

Det bliver en tur, der får det absolut værste frem i pigerne, og venskabet bliver sat på en voldsom prøve gennem bl.a. en uheldig omgang Brazilian waxing og en mislykket fasanjagt.

Publikum kan således se frem til at krumme tæer, mens de tre kvinder gennemlever alt fra veninde-jalousi over fertilitetsbehandling, nye familiekonstellationer og lurende midtvejskriser.