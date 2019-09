Ung pianist åbner ”et brag af en sæson”

REBILD: Efter at have været tæt på at lukke i forrige sæson har Rebild Musikforening fået nye kræfter både på medlemssiden og i bestyrelsen og er nu klar til en ny sæson.

Oven i købet ”et brag af en sæson”, som Jette Tikjøb Olsen. Rebild Musikforening, udtrykker dét.

Første arrangement i 2019/2020 bliver med dansk-ukrainske Elisabeth Holmegaard Nielsen, som søndag 6. oktober kommer til Rebild med et program bestående af highlights fra klaverrepertoiret.

Elisabeth Holmegaard Nielsen debuterede som koncertsolist i 2017 og modtog allerede som studerende på Det Kongelige danske Musikkonservatorium Léonie Sonnings Talentpris.

Siden har hun vundet priser ved flere konkurrencer i Danmark, Østrig, Portugal, Italien og Holland og optrådt flittigt ved festivaler i Italien, Tyskland, Holland, Schweiz, Slovakiet, Østrig, Ukraine, Sverige og Danmark.

Ved koncerten i Rebild Musikforening 6. oktober vil Elisabeth Holmegaard Nielsen spille Mozarts sonate i B-dur KV 333, Brahms: Syv fantasier opus 116, Debussy: “La fille aux cheveux de lin” og “ L’isle joyeuse” samt Prokofievs sonate nr 6 op 82, A-dur.

Det lokale koncertpublikum kan også allerede nu glæde sig til Rebild Musikforenings næste koncert, søndag 27. oktober, hvor klarinettisten Jonas Lyskjær Frølund spiller akkompagneret af Francesco Barfoed på klaver.