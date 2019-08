Undervisning for nye i bridge

TERNDRUP: På et nyligt afholdt bestyrelsesmøde kunne Terndrup Bridgeklub melde sig klar til den nye sæson 2019/2020, hvor man atter kan tilbyde begynderundervisning.

Det er lidt diskutabelt, om den ny sæson er et jubilæumsår, men indiskutabelt er det, at der blev igangsat en bridgeklub i Terndrup i 1969.

Efter nogle få år gik den i stå for så at genopstå engang i 1970’erne. Siden har den fungeret med forskellige spillesteder, men den sidste snes år har spillestedet været Terndrup Medborgerhus.

Undervisningen i den kommende sæson bliver torsdag formiddag og det bliver igen Hans Andersen fra Bælum, der vil putte noget bridgeteori ind i knolden på eleverne.

Der er ingen aldersbegrænsning for at være med, men tidspunktet indikerer at man fortrinsvis regner med arbejdsfrie mennesker.

Den ny sæson i Terndrup Bridgeklub indledes som altid den 1. tirsdag i september, og der er plads til nye medlemmer.

Ved sæsonstarten er Knud Erik Christensen fra Kongerslev formand, mens Peter Mikkelsen fra Bælum er kasserer og Hans Bjørn fra Terndrup turneringsafvikler.

Desuden har Svend Pedersen fra Kongerslev og Leif Folkersen fra Terndrup sæde i bestyrelsen.