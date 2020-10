Undersøgelse tager temperatur på frivilligheden

Hvorfor vælger man at gøre en indsats som frivillig. Og hvad kan det evt. være, der afholder endnu flere fra at melde sig som frivillige.

Det er blandt andet noget af det, som en ny undersøgelse af frivilligheden i Mariagerfjord skal være med til at afdække.

- Der ligger selvfølgelig store landsdækkende undersøgelser på området, men de er svære at tolke i forhold til et lokalområde som Mariagerfjord.

- Derfor laver vi nu - i samarbejde med kommunens kultur- og fritidsforvaltning - vores egen undersøgelse, hvor vi tager temperaturen på frivilligheden i kommunen, forklarer leder af Frivilligcenter Mariagerfjord, Tommy Sørensen.

Undersøgelsen tager afsæt i den landsdækkende frivilligrapport fra 2018, udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), og den ligger frit tilgængelig på hjemmesiden www.fcmf.dk/fum ind til 30. oktober ved middagstid.

- Vi har allerede fået rigtige mange besvarelser, fortæller Eva Dong, som er ansvarlig for frivilligundersøgelsen, - men vi håber og tror på, at vi kan få endnu flere svar ind med hjælp fra borgerne i Mariagerfjord Kommune.

- Vi værdsætter alle besvarelser, men vi har en særlig appel til, at ikke-frivillige og yngre borgere i aldersgruppen 16-39 år besvarer undersøgelsen.

- Jo flere besvarelser, der kommer ind, desto bedre billede får vi af frivilligheden i kommunen - så tag endelig fat i dit netværk og hjælp os med at sprede budskabet, lyder opfordringen fra Eva Dong.

Med et bedre overblik over frivilligheden i Mariagerfjord Kommune på hånden håber Frivilligcenter Mariagerfjord i endnu højere grad at kunne understøtte frivilligheden i lokalområdet - og udvikle lokale initiativer, så det bliver til gavn for den enkelte borger.

- Og vi regner også med at kunne se, hvorfor nogen ikke er frivillige - og hvad der måske skal til, for at de bliver dét, bemærker Tommy Sørensen.