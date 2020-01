Ukendt mindesten i Vive fylder 75 år

VIVE: På hjørnet af Møllevej og Hobrovej i Vive står der en sten til minde om besættelsen.

I år er det nu 75 år siden, at de tyske tropper overgav sig i Danmark, og det jubilæum vil Lokalhistorisk Arkiv i Hadsund gerne fortælle om.

Men desværre har det ikke været muligt at finde noget materiale om mindestenen.

End ikke beboerforeningen kender til stenens oprindelse.

- Netop i år - hvor vi fejrer 75-året for Danmarks befrielse - vil det være godt at vide, hvem der har sat stenen, og hvem der har ansvaret for den, efterlyser Birte Overgaard, frivillig hos Hadsund Lokalhistoriske Arkiv.

Mindestenen er en smuk enkel sten med følgende inskription:

”5. maj 1945 - Danmarks Frihed - Danmarks fred - Folkets Arv i tusind Led”

Birte Overgaard håb er, at der blandt Hadsund Folkeblads mange læsere findes personer, som kan huske noget om stene.

I givet fald må du meget gerne give dine oplysninger videre til Hadsund Lokalhistorisk Arkiv - til Birte Overgaard på mail: nbovergaard@gmail.com.