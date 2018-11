Ugens nye film i Skørping

SKØRPING: Den nye danske film I Krig & Kærlighed får i denne uge premiere i Skørping.

Filmen er et episk kærlighedsdrama, der handler om soldaten Esben, som deserterer fra krigen for at blive forenet med sin elskede kone Kirstine og deres søn Karl efter tre år.

Men alt er forandret i hans fravær. Hvor langt er han villig til at gå for at redde sit liv, sit ægteskab og sin ære?

I krig og kærlighed er inspireret af virkelige hændelser, og det er den første danske spillefilm nogensinde, der foregår under 1. Verdenskrig.

Den anden nye film er The girl in the spider’s web.

Thrilleren ’The Girl in the Spider’s Web - Det der ikke slår os ihjel’ er filmatiseringen af den fjerde bog om hackeren Lisbeth Salander.

Fortællingen følger Salander, da hun bliver kontaktet om et nærmest umuligt hacker-job.

Hun skal hjælpe med at skaffe adgang til et tophemmeligt computerprogram, der, hvis det ender i de forkerte hænder, kan få katastrofale konsekvenser.

Det betyder selvfølgelig, at hun bliver centrum i en række brutale og ekstremt voldelige begivenheder.