Ugens nye film i Kinorevuen

SKØRPING: Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Gang på gang har de stået over for hinanden som fjender. Nu er Luke Hobbs og Deckard Shaw tvunget til at indgå i en usikker alliance for at redde verden fra en dødelig supervirus.

Navnet på fjenden er Brixton, en cyber-genetisk forstærket anarkist, der har fået fingre i et dødbringende biologisk kampmiddel, som kan forandre menneskeheden for altid.

Og hvis Hobbs og Shaw bare et øjeblik kunne holde op med at skændes, så ville de måske også have en chance for at matche dræbermaskinen Brixton.