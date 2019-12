Ugens nye film i Kinorevuen

SKØRPING: To nye film er på trapperne i Kinorevuen i Skørping

Den første er Jumanji: The Next Level.

I filmen er gruppen er tilbage i spillet, men denne gang har det ændret sig. Da de vender tilbage til Jumanji for at rede en af deres egne, opdager de, at intet er, som de havde regnet med.

Spillerne bliver nødt til at udforske nye og ukendte territorier, fra tørre ørkener til snebeklædte bjerge, for at flygte fra verdens farligste spil. ’Jumanji: The Next Level’ har igen Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan og Kevin Hart som avatarer i Jumanji-spillet, og derudover er Danny Glover og Danny DeVito med på rollelisten.

Den anden film er Familien Addams.

Kan du knipse med på melodien? Alle monstrene fra Halloween er samlet i Familien Addams, og nu er de endelig tilbage på det store lærred.

Et animeret eventyr om den kuk-kuk-skøreste familie på vejen. Forvent masser af sjov og langt ude løjer med den ikoniske familie, som må siges at omdefinere, hvad det vil sige at være en god nabo. Filmen er med dansk tale.