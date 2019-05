Ugens nye film i Kinorevuen

SKØRPING: Den første er Værk uden skaber.

Med udgangspunkt i virkelige begivenheder og et dramatisk spænd over tre årtier af nyere tysk historie, beretter ”Værk uden skaber” historien om den unge østtyske kunststuderende, Kurt, der efter 2. verdenskrig forelsker sig i sin medstuderende, Ellie, og hun i ham.

Ellies far, den berømte og magtfulde gynækolog, professor Seeberg, er dog på ingen måde begejstret for sin datters valg af kæreste og sværger at ødelægge deres forhold, inden det bliver for sent.

Men hvad ingen af dem ved, er, at Kurts liv er allerede ubrydeligt forbundet med Seebergs fortid og de uhyrlige forbrydelser han begik årtier tidligere, som han siden omhyggeligt skjult bag et glemslens røgslør for alle, selv hans allernærmeste familie...

Den anden film er Den eventyrlige park.

Da Junes mor bliver syg og kommer på hospitalet, har June ikke længere lyst til at lege i den fantasiverden – Den eventyrlige park – som de har skabt sammen.

Hun har ikke længere lyst til at bygge sine drømmes rutsjebane eller en verden, hvor tyngdeloven ikke gælder.

Hun forlader sine legekammerater, chimpansen Peanut, bjørnen Boomer, grisen Greta, pindsvinet Steve og mekaniker-bæverne Gus og Cooper.

Men på en tur i skoven opdager hun, at det ikke er sådan at forlade parken, for her står hun pludselig midt i forlystelsesparken, som nu er ved at forfalde og forsvinde ind i mørket.

Hun forstår, at der er visse ting, man ikke bare kan opgive og går i gang med at kæmpe for den eventyrlige park.

Filmen handler både om at skabe verdens bedste forlystelsespark, hvor kun fantasien sætter grænser, og lade et vildt eventyr udspille sig i disse omgivelser, og om, hvordan vi håndterer sorg. Filmen er med dansk tale.