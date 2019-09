Ugens nye film i Kinorevuen

SKØRPING: Den første film er Smerte og Ære.

Filminstruktøren Salvador Mallo, spillet af Antonio Banderas, har nydt stor succes i livet og nu skal hans nyrestaurerede hovedværk have repremiere. Samtidig plages han af diverse lidelser og endnu mere af følelsen af tomhed. Hvad betyder en flot karriere i forhold til resten af livet og hvorfor skal man underkaste sig prætentiøse interviews og trættende smigrer?

I jagten på livets mening drømmer Salvador sig tilbage til barndommen, fattig på penge, men rig på kærlighed fra hans viljestærke mor (Penélope Cruz). Han mindes drengeårenes narrestreger og det første strejf af seksuelt begær.

Den anden film er Poms - Dans for livet. Sun Springs er stedet, hvor man kan trække sig tilbage og nyde livets gyldne efterår med andre i samme situation. Og med samme livsindstilling.

Det første er Martha godt indstillet på, fordi hun ved, at hendes resterende tid her på Jorden vil blive kort. Det andet giver hende nogle problemer, for hun er ærlig talt ikke meget for de klubber, som det er obligatorisk at melde sig til. Inspireret af naboen Sheryls ”ulovlige” pokerklub, beslutter Martha sig for at starte et cheerleading-hold. Trods modstand fra Sun Springs, trods mangelfulde træningsforhold, trods stive lemmer og ømme led og trods forsøg på at latterliggøre de gråhårede pompons-svingende kvinder, lykkes det Martha at stable holdet på benene og at svejse et ubrydeligt sammenhold blandt de rebelske pensionister.

Filmen er en livsbekræftende komedie om at få det bedste ud af livet hele livet.