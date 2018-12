Ugens film i Kinorevuen

SKØRPING: To nye film kan ses fra torsdag i Kinorevuen i Skørping i denne uge.

Den første er filmen A star is born.

Bradley Cooper spiller den erfarne musiker Jackson Maine, der ved et tilfælde opdager - og bliver stormende forelsket i kunstneren Ally.

Hun knokler som servitrice og har næsten opgivet sin drøm om at slå igennem som sangerinde. Lige indtil Jack lokker hende ind i spotlightet. Men selvom Allys karriere hurtig tager fart, vakler deres skrøbelige kærlighedsforhold, da Jack kæmper en hård kamp mod sine indre dæmoner.

I hovedrollerne ses Lady Gaga (Ally), Bradley Cooper (Jackson Maine), Sam Elliott (Bobby), Dave Chappelle (Noodles) og Anthony Ramos (Ramon).

Den anden film er The Widows.

Fra den Oscarvindende instruktør Steve McQueen (12 Years A Slave) og bestseller forfatter Gilian Flynn (Kvinden der forsvandt) kommer en intens og moderne thriller om kriminalitet, passion og korruption.

Filmen er historien om fire kvinder med intet tilfælles udover en gæld, efterladt af deres omkomne, kriminelle mænd.

Filmen foregår i nutidens Chicago – en by, der er ved at eksplodere mellem fingrene på magthaverne – og tingene begynder at løbe løbsk, da Veronica (Oscarvinder Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) og Belle (Cynthia Erivo) beslutter sig for skabe en fremtid for dem selv på deres egne vilkår.