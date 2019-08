Ugens film i Kinorevuen

SKØRPING: ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Vi befinder vi os i Los Angeles i 1969. Alt er ved at forandre sig, mens tv-stjernen Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) og hans faste stuntmand Cliff Booth (Brad Pitt) forsøger at navigere i en branche, de knap nok kan genkende længere.

Quentin Tarantino er manuskriptforfatter og instruktør, og de medvirkende er blandt andre: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie og Luke Perry.

KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV 2

Hvis du troede, at kæledyrs liv bare bestod i at være nuttede og i øvrigt dase hele dagen, mens deres ejere er på arbejde … så tager du grueligt fejl!

Derimod sker der de mest utrolige ting i ”Kæledyrenes hemmelige liv 2”, når deres ejere ikke er hjemme – heriblandt også mange ting, som kæledyrene for alt i verden ikke vil have deres ejere skal opdage. Hele menageriet fra det oprindelige eventyr er tilbage – plus et par nye helte og skurke samt en masse problemer, der udfordrer kæledyrenes opfindsomhed og mod. De danske stemmer er blandt andre: Anders Matthesen, Mick Øgendahl, Uffe Holm, Trine Dyrholm, Mette Lindberg og Szhirley.