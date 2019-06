Ugens film i Kinorevuen

SKØRPING: I denne uge kan Kinorevuen servere to nye film for publikum i Skørping.

Den ene er De Frivillige.

Den berygtede erhvervsmand og jetsetter Markus Føns er blevet varetægtsfængslet. Efter et brutalt overfald af en gruppe rockere med forbindelser til hans mere lyssky forretningsforbindelser, vælger Markus at gå i frivillig isolation blandt fængslets svageste indsatte.

I denne afdeling har de et fængselskor, hvor den indsatte Niels er selvudnævnt korleder. Markus beslutter at blive en del af koret, men der går ikke længe, før han ligger i åben kamp med Niels om pladsen i toppen af hierarkiet. Det er ikke en kamp, der udkæmpes med muskler, men med list, tyranni og højskolesange.

”De frivillige” er en kulsort komedie instrueret af den prisbelønnede instruktør Frederikke Aspöck med Jacob Lohmann, Anders Matthesen, Christopher Læssø og Søren Malling på rollelisten.

Den anden film er The Bookshop.

Året er 1959. Florence Green ankommer til en lille by i det østlige England, fast besluttet på at virkeliggøre sin drøm om at åbne og drive en boghandel. Hendes ambitioner bliver dog hurtigt udfordret, da hun møder høflig, men også hård og hensynsløs modstand fra stærke lokale kræfter i det lille bysamfund.

Men i modgangens mørke opstår også lys gennem kærligheden til litteraturen, der bringer nye venskaber ind i Florences liv.

Dramaet har de britiske Emily Mortimer, Patricia Clarkson og Bill Nighy i de centrale roller i en fortælling, der på mange måder minder om bestseller-filmatiseringen Chocolat.

The Bookshop er klassisk engelsk drama baseret på bogen af samme navn af Penelope Fitzgerald.