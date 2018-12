Ugens film i Kinorevuen

SKØRPING: Ugens to fIm i denne uge i Kinorevuen:

Mortal Engines:

Storbyer er nu kommet på hjul, og nådesløst opsluger de mindre byer og stjæler deres ressourcer. Kun få steder holder bofaste modstandsgrupper stand.

Men i bugen på de monstrøse, rullende byer, ulmer et oprør. I storbyen London er pigen Hester besat af tanken om hævn og indgår en usikker alliance med ingeniøren Tom, der bliver efterladt af den rullende by.

Fra luften bekæmper piraten Anna Fang megabyerne, og også inden for murene viser der sig sprækker; Katherine Valentine, datter af den indflydelsesrige arkæolog Thaddeus Valentine begiver sig fra sin privilegerede tilværelse på opdagelse i byens nedre lag. I århundreder har de rullende byer domineret Jorden.

Tiden er inde til forandring.

Christian Rivers har filmatiseret den succesrige ”Mortal Engines” bogserie efter manuskript af Peter Jackson, Fran Walsh og Philippa Boyens.

Den anden film er Grinchen.

I sin kolde hule oppe på bjerget over Hvemstrup bliver den ensomme Grinchen irriteret over larmen – og allermest i juletiden, når de synger og fester allermest.

I år har borgmesteren proklameret den største julefest nogensinde, så Grinchen beslutter sig for at sætte en stopper for larmen… ved at stjæle julen. Imidlertid kolliderer hans plan med de planer som Cindy-Lou Hvem har lagt.

Hun har nemlig set, hvor træt og frustreret hendes enlige mor er, så hun vil fange julemanden, så han kan opfylde alle moderens ønsker. Filmen er med dansk tale.