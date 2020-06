I uge 26 er det Sangklubben, der er ugens film i Kinorevuen.

- For kvinderne på en militærbase i England føles tiden lang og bekymringerne store, nar mændene er udstationerede. Blandt dem er den afmålte Kate (Kristin Scott Thomas) og den sprudlende Lisa (Sharon Hogan), som tager initiativ til at lave en fælles- aktivitet. Broderi og bogklub skydes hurtigt ned, men ideen om et sangkor vækker begejstring. Kate elsker flerstemmig sang i et klassisk repertoire, men Lisa vil hellere have fuldt skrald pa popnumre, som alle kan synge med på. Sa da der pludselig er bud efter koret fra London med tilbud om at synge i Royal Albert Hall, gælder det om at lægge uenighederne bag sig og finde en fælles melodi.

Sangklubben er en opløftende og rørende film, baseret pa en sand historie og er instrueret af Oscarnominerede, Peter Cattaneo, som stod bag Det’ bare mænd (The Full Monty). Robbie Williams har skrevet musik til filmen.

Næste uges premiere i Kinorevuen er også på plads, og det er Undtagelsen.

Undtagelsen er en dansk film baseret på Christian Jungersens bestseller.

- Iben (Danica Curcic), Malene (Amanda Collin), Anne-Lise (Sidse Babett Knudsen) og Camilla (Lene Maria Christensen) er fire kvinder, der arbejder sammen i en hverdag præget af magtkampe, hvisken og alliancer. Da Iben og Malene begge modtager dødstrusler, mistænker de i første omgang en serbisk krigsforbryder, som de skriver artikler om. Men da en sag om mobning på kontoret eskalerer, begynder de langsomt at overveje, om ondskaben kunne komme fra dem selv. ”Undtagelsen” er en nervepirrende thriller, der skildrer, hvordan raffineret voksenmobning kan udvikle sig til et uhyggeligt spil om liv og død. Det er en fortælling om manipulation som våben, om vildtvoksende paranoia og ondskabens mange ansigter.

Filmen har Danmarkspremiere torsdag den 2. juli i Kinorevuen.