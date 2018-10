Udsolgt til Allan Olsen-koncert

ARDEN: Det er 150 heldige - og hurtige - gæster, der torsdag 11. oktober får fornøjelsen af at opleve Allan Olsen solo i Kulturhuset i Arden.

Koncerten er for længst udsolgt. Som et klart vidnesbyrd om, at den nordjyske sanger og sangskriver mere og mere står som et fyrtårn på den danske musikscene. Ikke mindst som solist i ordets egentlige forstand: Alene på scenen, foran et kræsent og lyttende publikum.

Det er således næppe tvivl om at det bliver en af de helt store aftener, der venter publikum i Kulturhuset, når Allan Olsen 11. oktober går på scenen i Arden alene med sin guitar.